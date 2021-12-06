Дмитрий Азаров представил потенциал Самарской области на площадке ООН

В понедельник, 6 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о достижениях России на примере региона в Организации Объединенных Наций, представив седьмое издание доклада программы "Регионы России и цели устойчивого развития ООН". Мероприятие прошло в формате видеоконференции между правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества. Событие поддержало Министерство иностранных дел России.

Самарской области впервые доверено представить перспективные проекты нашей страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке. Встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030".

"Для меня, уроженца Самарской области, поделиться успехами своей родной земли со всем миром — особая гордость и ответственность, — подчеркнул в начале своего выступления Дмитрий Азаров. — Для нас это очень ответственное событие — представить наш регион по целям устойчивого развития на площадке ООН. И мы очень надеемся, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, участие в программах даст нашему региону дополнительные возможности для развития".

За последние годы под руководством Дмитрия Азарова Самарская область смогла добиться значимых результатов по всем направлениям социально-экономической деятельности.

"Самарская область зарекомендовала себя как регион России, разделяющий высокие принципы и цели Организации Объединенных Наций, — подчеркнул первый заместитель председателя международной общественной организации "Российская ассоциация содействия ООН", вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексей Борисов. — Регион уже проделал значительную работу на пути реализации "Повестки-2030" — проводит передовые устойчивые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития. Мы искренне рады, что именно Самарская область вошла в наш проект".

"Рада приветствовать всех на очередной встрече с одним из очень важных, очень интересных, очень динамично развивающихся российских регионов — Самарской областью — и поговорить о том, как цели устойчивого развития реализуются на региональном уровне. Для нас это очень важно, поскольку мы все понимаем, что повестка — Цели устойчивого развития — не может быть реализована только на каком-то одном уровне, например, на уровне национальных государств. Она должна реализовываться на всех уровнях: на уровне регионов, городов, поселений и на уровне каждого человека, потому что, только работая вместе, мы сможем воплотить в жизнь "Повестку 2030", — приветствуя участников встречи, отметила генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве Татьяна Валовая.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что самарский регион за 435 лет прошел огромный путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. Область знают во всей стране и за ее пределами.

На сегодняшний день регион является одним из ведущих промышленных центров России. Основу экономики составляют: автомобилестроение, химия, производство авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевая промышленность. Самарская область является одним из ведущих мировых производителей автомобилей. Все российские пилотируемые космические полеты осуществляются на ракетах самарского производства.

В своем докладе губернатор отметил, что выбросы в атмосферу за последние 10 лет на территории Самарской области сократились на 17,5%. Большое внимание уделяется развитию "зеленой" энергетики. В регионе работает Жигулевская ГЭС, солнечная электростанция, а уже в 2023 году начнет работать ветропарк.

Идет комплексная работа по оздоровлению Волги, которая включает в себя строительство 30 очистных сооружений, чтобы к 2025 году в три раза снизить загрязненные стоки. Особое внимание уделяется повышению качества питьевой воды. Продолжается восстановление лесов.

По мнению руководителя региона, основа экономического роста — значительные инвестиционные вложения. Эффективно работают особая экономическая зона, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные и технопарки различной специализации.

"Учитывая географическое положение, нахождение в густонаселенной части страны с уникальными транспортно-логистическими возможностями, налоговыми и таможенными режимами, наш регион — идеальное место для крупных международных проектов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области сформирован мощный инновационный аэрокосмический кластер, объединяющий ведущие предприятия ракетостроения, двигателестроения, производства авиационной техники, научно-исследовательские организации и университеты, входящие в списки лучших вузов России и мира. Существенным подспорьем становится научно-образовательный центр "Инженерия будущего". По итогам 2020 года он признан наиболее эффективным в стране. Стоит задача сделать его одним из мировых лидеров по развитию инноваций и инжиниринга.

"Бюджетная политика носит ярко выраженный социальный характер. Для жителей региона предусмотрено более 120 видов социальных пособий, что позволяет комплексно и адресно подходить к поддержке граждан. Отдельные категории населения обеспечиваются жильем за счет бюджетных средств. Есть специальная государственная программа, которая помогает людям из ветхого жилого фонда переехать в новое жилье, и она последовательно реализуется. В зоне особого внимания — поддержка семей с детьми", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В последние два года принимаются поистине беспрецедентные усилия по модернизации и укреплению системы регионального здравоохранения, активно строятся поликлиники и больницы, которые оснащаются самым современным оборудованием. Активными темпами развивается спорт, культура и туризм.

"Трудно передать словами все очарование самарской земли, которое носят в душе все мои земляки. Я бы очень хотел, чтобы все участники этой встречи смогли хоть раз в жизни увидеть мой родной край своими глазами, почувствовать его красоту и гостеприимство людей", — обратился глава региона, пригласив участников встречи посетить губернию.

Первый заместитель председателя международной общественной организации "Российская ассоциация содействия ООН" Алексей Борисов поблагодарил Дмитрия Азарова за "впечатляющую презентацию" и отметил: "Самарская область — это один из самых передовых регионов нашей страны, в том числе и по "Повестке-2030". Уверен, что мы и дальше будем обмениваться нашим передовым опытом, в том числе, на площадках ООН".

"Пример реализации Самарской областью целей устойчивого развития на региональном уровне может служить своего рода ориентиром даже для целого ряда государств, которые осуществляют данные цели на уровне своих стран", — подчеркнул директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Татьяна Валовая выразила уверенность в том, что эта презентация Самарской области даст дополнительный толчок реализации целей устойчивого развития, в том числе на глобальном уровне.

"Мы готовы не только делиться опытом, но с еще большим желанием готовы брать лучшие практики для реализации на территории нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил готовность к наиболее активному сотрудничеству.