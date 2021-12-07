Банк "Открытие" и Mastercard запустили новогоднюю акцию "Плати в движении"

В рамках акции клиенты, бесконтактно оплачивающие покупки в розничных магазинах по дебетовой карте Mastercard банка "Открытие", получат дополнительный призовой кешбэк. По 1 000 рублей будет зачислено на карту Opencard 3 тысячам человек, которые совершат больше всего покупок до 31 декабря 2021 года.
Принять участие в акции могут все клиенты банка "Открытие" — держатели дебетовых Opencard международной платежной системы Mastercard старше 18 лет. Чтобы участвовать в розыгрыше новогоднего кешбэка, достаточно иметь на момент начала акции или открыть карту Opencard Mastercard и оплачивать по ней покупки телефоном или смарт-устройством в розничных магазинах на территории России на общую сумму от 10 000 рублей.
В рамках акции учитываются покупки в розничных магазинах на территории России, совершенные с помощью сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Mi Smart Band, Garmin Pay, Swatch Pay, ISBC Pay).
Победители будут определены с 1 по 15 января 2022 года, выигрыши будут зачислены на их карты не позднее 20 января 2022 года.
Полные правила акции можно узнать на ее странице на сайте банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.