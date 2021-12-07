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Благодаря Sky Office на дистанционное обслуживание перешли 96% предпринимателей — клиентов банка "Открытие"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Sky Office — контакт-центр, открытый два года назад в Казани для обслуживания малого бизнеса по всей России — завершает 2021 год с рекордными показателями.

По данным на начало четвертого квартала 2021 года, 96% клиентов "Открытия" из числа предпринимателей полностью перешли на дистанционное обслуживание. Доля договоров на РКО, открытых в дистанционных каналах, с начала года выросла до 54%. За три квартала в Sky Office обработано более 807 тыс. телефонных обращений, около 232 тыс. электронных писем и 132 тыс. сообщений в чатах. В среднем контакт-центр обрабатывает около 130 тыс. клиентских обращений в месяц.

Доля звонков, принятых за первые 20 секунд ожидания, достигла 83%. Доля вопросов, решаемых при первом обращении — 81%.

Команда Sky Office не только быстро и качественно отвечает на запросы и обращения клиентов, но и вносит существенный вклад в продажи финансовых продуктов и услуг банка. План кросс-продаж при обращении клиентов по итогам трех кварталов 2021 года выполнен на 158%.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":

"Sky Office как канал дистанционного формата стал основным для обслуживания клиентов массового сегмента малого бизнеса. Без визита в банк решаются все потребности бизнеса: консультирование, оформление продуктовых предложений банка, в том числе подбор индивидуальных решений для каждой компании. Мы продолжаем развивать функционал Sky Office, применяя прогнозную модель потребностей компаний малого бизнеса и анализируя их отраслевые особенности и коммерческую активность".

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка "Открытие":

"Конкуренция за клиентов сейчас крайне высока, и наш главный инструмент в этой борьбе — клиентский сервис. У клиентов сегодня высокие ожидания от обслуживания, и каждое взаимодействие с ними мы рассматриваем как возможность пополнить ряды лояльных, преданных адвокатов бренда "Открытия", которые с готовностью будут рекомендовать банк своим друзьям, родственникам и своей аудитории в соцсетях. За эти два года нам удалось построить в Sky Office уникальную клиентоцентричную культуру и обеспечить высокое качество обслуживания".

Достижения Sky Office были не раз отмечены профессиональным сообществом. В этом году его команда стала победителем премии "Хрустальная гарнитура — 2021" в номинации "Лучший новый контакт-центр" и лауреатом в номинации "Лучшее место для работы". В финале европейского конкурса "European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSA)" центр получил серебро в номинации "Лучшее место для работы".

Sky Office банка "Открытие" начал работу в конце 2019 года в Казани. Его задача — оказывать дистанционные услуги потенциальным и действующим клиентам банка из сегмента малого бизнеса.

Площадь центра составляет 3000 квадратных метров, он оснащен передовыми цифровыми технологиями. По формату он не похож на стандартный офис, в нем нет зонирования и строгого банковского дресс-кода. Кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны обеспечивают максимальный комфорт для сотрудников.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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