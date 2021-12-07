Правительство РФ утвердило госпрограмму "Национальная система пространственных данных", направленную на создание и развитие системы пространственных данных.

Ранее правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных данных (НСПД) в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 г. по направлению "Строительство" для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Программа должна помочь создать и внедрить цифровое отечественное геопространственное обеспечение, интегрированное с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН, достижение "цифровой зрелости" ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра.

"Программа впервые за многие годы предлагает комплексный подход. Будут созданы единая федеральная сеть геодезических станций, мультимасштабная карта страны, полный и точный реестр недвижимости, цифровая платформа пространственных данных, вовлечены в оборот новые земли для жилищного строительства. На этой базе появятся новые сервисы для поиска и предоставления земли, сократятся сроки кадастрового учёта и регистрации прав. Без этого невозможны прорывное развитие территорий, реализация общенациональных проектов в сфере строительства и недвижимости, улучшение жилищных условий каждого россиянина", - отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, НСПД должна стать эффективным механизмом решения проблем отрасли, драйвером ее развития.

"До сих пор не решены проблемы разрозненности пространственных данных, импортозамещения и создания юридически значимой картографической основы. Нет инструментов оперативного получения комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме одного окна. Создание НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, проявить экономический потенциал территорий. По сути, мы создадим платформу для принятия эффективных управленческих решений по развитию территорий и оказанию государственных услуг для людей на новом качественном уровне", - отметил глава ведомства.

К концу 2030 г. планируется увеличить долю электронных услуг по кадастровому учету и регистрации прав до 95%, сократить срок осуществления кадастрового учета и регистрации прав до одного дня, обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95%.

Президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев заявил: "Мы констатируем, что пространственные данные сейчас разрозненны, не существует полной и точной базы, и это негативно сказывается на отрасли геодезии и картографии и на смежных отраслях. Остро стоит проблема деградации государственной геодезической сети, которая служит фундаментом для производства топографических съемок, геодезического обеспечения различных инженерных работ и так далее. России нужна единая платформа геопространственных данных, которая стала бы "глотком свежего воздуха" для отрасли, помогла бы делать качественную аналитику пространственных данных с использованием новых технологий. Это запрос и науки, и бизнеса, и органов власти".