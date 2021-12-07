Россельхозбанк повышает ставки по вкладам

С 6 декабря 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц в среднем на 0,5%. Максимальную ставку 9% годовых можно получить в рамках акции "Весомый процент" по вкладу "Доходный" при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 6 месяцев, один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Кроме того, Россельхозбанк повышает ставки по линейке рублевых вкладов "Пополняемый", "Комфортный", "Моё время", "Пенсионный доход" и "Пенсионный Плюс".

"Акционное предложение по вкладу "Доходный" с максимальной ставкой 9% годовых — отличное предновогоднее предложение для сбережения и приумножения собственных средств. При этом открытие вкладов в дистанционных каналах банка остается наиболее предпочтительным вариантом среди наших клиентов, так как выгода при открытии депозита через Интернет и Мобильный банк составляет до 0,3% независимо от срока вклада, а минимальный размер вклада в ДБО ниже, чем в офисах банка", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.