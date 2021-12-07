ВТБ развивает первый в России видеобанкинг

ВТБ первым из российских банков внедрил сервис обслуживания клиентов через видеозвонки на сайте и сделал эту услугу доступной во всех регионах присутствия. За счет работы виртуального офиса 24/7 сотрудники проводят в три раза больше консультаций и продаж банковских продуктов, чем в обычном отделении. В 2022 г. услугой воспользуются сотни тысяч клиентов банка.
Формат видеообслуживания — удобная альтернатива визитам в офис, которая обеспечивает круглосуточный доступ клиентов к финансовым операциям в часы закрытия отделений банка. Клиент может не только проконсультироваться со специалистом по видеосвязи, но и оформить продукт сразу, используя технологию "цифрового подписания". Безопасность и конфиденциальность процедуры обеспечены современными способами защиты и шифрования данных. Пользователи сервиса могут оформить кредит наличными, кредитную карту, рефинансирование, страхование по кредитным продуктам. Заемщикам ВТБ доступны частичное или полное погашение кредитов. В 2022 г. видеобанкинг будет дополнен заявкой на ипотеку, операциями со счетами и вкладами, а также интегрируется в ВТБ Онлайн — пользователи смогут совершить видеозвонок из мобильного приложения. Клиентам с ограниченными возможностями в ходе видеосвязи будет предложен сурдоперевод.
"Запуск "виртуальных офисов" продиктован как стратегией ВТБ по цифровизации розничных продуктов и сервисов, так и продолжающейся пандемией. За последние два года каждый из нас минимизировал общественные контакты и все больше стремится решить свои финансовые вопросы удаленно. Для обеспечения дополнительной безопасности и удобства мы первыми на банковском рынке внедрили сервис видеобанкинга и намерены наполнить его всеми продуктами и сервисами, которые сегодня предлагаются посетителям обычного офиса. Потенциал новой услуги — миллионы человек в ближайшие годы, а для ее использования не обязательно быть клиентом ВТБ", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, запуск нового формата обслуживания — это еще и часть стратегии ВТБ по поддержке принципов устойчивого развития в рамках ESG-платформы. "Видеобанкинг будет особенно востребован в отдаленных или труднодоступных районах нашей страны. Кроме того, он серьезно поможет людям с ограниченными возможностями здоровья и старшему поколению. Мы должны заботиться о них и делать так, чтобы привычные финансовые услуги были безопасными, удобными и эффективными даже у них дома", — резюмировал зампред ВТБ.
ВТБ намерен обеспечить 100%-ю доступность своих продуктов в цифровых каналах, а также проводить до 90% операций без бумаги. Обслуживание по видеосвязи похоже на обычный видеозвонок через Zoom, Skype или FaceTime. Клиентам не требуется устанавливать специальное программное обеспечение: связь проходит по защищенным каналам через сайт банка. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо нажать кнопку "Начать видеозвонок" на сайте банка в разделе "Онлайн сервисы".
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.