Юриста из Самары обманули интернет-мошенники

В Самаре 43-летняя юрист стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина разместила в Интернете объявление о продаже мебели. В начале декабря с ней связался незнакомец и предложил внести полную предоплату и оформить доставку. Владелица мебели согласилась и получила письмо на электронный почтовый ящик со ссылкой. В указанную форму она ввела данные своей банковской карты. Благодаря этому злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету и присвоили 12 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Региональное ГУ МВД призывает жителей области быть осторожнее и помнить, что покупатель по объявлению в Интернете может оказаться мошенником.