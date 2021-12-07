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Банк "Открытие" в седьмой раз проведет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партнером нового бизнес-шоу станет Яндекс.Бизнес. Тема выпуска — Digital-продвижение. Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 декабря.

Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывают, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу "Цифровая эволюция бизнеса" предприниматели, которые вывели свой бизнес на новый уровень, поделятся опытом и лайфхаками. На шоу зрителям представят только практические кейсы — они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.

Чтобы принять участие в бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте openmsb.ru. Участие бесплатное.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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