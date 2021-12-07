Для предпринимателей Самарской области стартовал итоговый "Форум без границ"

На площадке регионального центра "Мой бизнес" в понедельник, 6 декабря, стартовала работа "Форума без границ". Традиционно мероприятие станет площадкой для общения и обмена опытом, идеями с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти. Форум проходит в рамках реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организаторами выступают областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создаются благоприятные условия для развития предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, регулярно проводятся бизнес-мероприятия и встречи, на которых обсуждаются последние тренды в предпринимательстве.

На участие в форуме уже подано более 1000 заявок. К работе первого дня присоединились 350 предпринимателей из разных уголков губернии.

В этом году наиболее актуальной темой для бизнеса стал поиск новых направлений и механизмов работы в сложившихся условиях, а также новых способов взаимодействия со своими потребителями.

В течение недели работы бизнес-форума участники подведут итоги года, обсудят прогнозы и планы на предстоящий 2022 год, обменяются своими идеями, пообщаются с коллегами по цеху, а также под руководством грамотных бизнес-тренеров узнают о новых трендах предпринимательства, особенностях выхода на экспорт, инструментах продвижения своего проекта и многом другом. В программе также предусмотрены командные игры, мастер-классы, а также новогодние фотозоны и многое другое.

"Форум, который мы традиционно проводим в декабре, позволяет нам вместе с бизнес-сообществом региона оценить успехи предпринимателей, работу управленческой команды региона, внешние факторы, влияющие на результаты малого и среднего бизнеса. В этот раз мы проводим форум сразу в шести городах региона, сочетая гибридный формат мероприятия, то есть используя онлайн- и офлайн-режимы. Это позволит объединить на площадке нашего итогового события как можно больше предпринимателей и самозанятых Самарской области. Уверен, участники высоко оценят насыщенную программу и знания приглашенных спикеров, продуктивно проведут время, обменяются опытом со своими коллегами и узнают много новой и полезной информации", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гостей ждет насыщенная по тематике программа: глобальные тренды, туризм и Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость, креативные кластеры.

В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции.

Бренд-стратег и совладелица бюро позиционирования "SPIKA" Алевтина Золотарева провела стартовое мероприятие форума для предпринимателей Новокуйбышевска. Вместе с участниками она обсудила тему позиционирования своего бизнеса и своего бренда. "Мне очень понравилась живая, теплая и даже "зубастая" аудитория. Участники задавали вопросы с большим интересом, потому что понимали, что за каждым бизнесом стоит судьба человека, который его организовал, судьбы сотрудников, которые в нем задействованы. И то, что люди цепляются за знания, было для меня самой большой наградой", — отметила Алевтина Золотарева.

Руководитель фитнес-студии "Солнце" из Отрадного Ирина Денисова рассказала о том, что некоторые инструменты, о которых она узнала в ходе лекции о продвижении своего продукта, она начнет применять уже сегодня. "Мне очень понравилось, я получила очень много знаний о ведении аккаунтов в социальных сетях. Нам рассказали о типичных ошибках, которые теперь я постараюсь избегать", — подчеркнула предприниматель.

Руководитель лазертаг-клуба "Бункер" Ярослав Чернышов уже неоднократно принимал участие в мероприятиях регионального центра "Мой бизнес". Молодой человек не остался в стороне и от итогового события для бизнеса губернии. "Форум стартовал очень ярко и насыщенно. Уже в первый день нас зарядили позитивом и настроем на продуктивную работу, продемонстрировали, как нужно относиться к своему делу", — отметил он.

Предприниматель Ольга Бурлакова считает, что предприниматели — это те люди, которые всегда в поиске. За неделю работы форума она планирует получить максимум знаний о перспективных направлениях в бизнеса. "Я никогда не думала о туристическом бизнесе, а вот теперь задумалась. Каким образом можно увеличить, расширить свой бизнес, что можно к нему прибавить, что можно сделать совместно с партнерами, чтобы также совместно расти. На форуме есть время, когда мы общаемся и получаем командные задания, а есть лекционное время, когда мы перенимаем опыт действующих предпринимателей. И это дает максимальный эффект", — отметила Ольга Бурлакова.

Для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг от центра "Мой бизнес" — "Бизнес-кейс 2.0". А каждый подключившийся к форуму в формате онлайн получит в подарок полезную книгу по предпринимательству.

Регистрация на предстоящие события форума продолжается по ссылке.