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ВТБ предлагает создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ считает необходимым создать на государственном уровне единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме "одного окна" предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т. д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума "Финополис-2021".

В ноябре нынешнего года Правительство России утвердило проекты по цифровой трансформации социальной сферы, чтобы сделать помощь гражданам от государства более адресной и проактивной. До конца 2022 года ведомства должны перевести в электронный формат все массовые социально значимые сервисы.

Ипотека в России сегодня стала основным инструментом для улучшения жилищных условий, благодаря которой 20% семей смогли приобрести недвижимость. По прогнозам ВТБ, на горизонте 2025 года она поможет получить новую квартиру или дом каждой третьей российской семье. Значительную роль в этом может сыграть создание единого сервиса, который объединит ключевые вопросы, связанные с приобретением и обслуживанием недвижимости. По оценке ВТБ, проект должен быть реализован в цифровом формате в рамках массового ресурса, которым пользуются миллионы россиян — к примеру, портала Госуслуг, с которым банки уже интегрируются в части обновления данных своих клиентов.

"Сегодня банковской отрасли нужна единая концепция цифровизации рынка недвижимости. В перспективе ипотека должна быть не отдельным продуктом, за которым вам нужно обращаться в банк, а моментальным сервисом для покупки квартиры — по аналогии с эквайрингом. В этом ее социальная роль — обеспечить семью средствами для улучшения жилищных условий. Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате "одного окна" и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях. Важно обеспечить "бесшовную" интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам. Это позволит удобно встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку и создать рынок цифровых услуг, который станет примером для других стран", — заявил в ходе выступления Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ добавил, что реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. Для клиента цифровизация этого процесса должна развиваться гораздо активнее, так как сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с бумажными документами и личным посещением офиса. В то же время привычной практикой для рынка уже стали онлайн-заявки и электронная регистрация сделок. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в следующем году банк увеличит этот показатель до 90%. Однако этого недостаточно для полного перевода ипотеки в онлайн. Существующие на рынке ограничения останавливают игроков в дальнейшей модернизации цифровой ипотеки.

"Пандемия не заканчивается, а интерес клиентов к цифровым ресурсам активно растет. Поэтому необходимо проработать дополнительные механизмы идентификации заемщиков, чтобы с их согласия в режиме онлайн передавать данные об ипотеке продавцу, в страховые или оценочные компании, Росреестру и ПФР, а также упростить выдачу электронных подписей для проведения сделок. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам. Если подобные ограничения будут сняты, то мы уверены, что спрос на эту услугу вырастет в разы, и к 2025 году мы сможем потенциально выдавать онлайн каждую вторую ипотеку", — добавил Анатолий Печатников.

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