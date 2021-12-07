Банк "Открытие" стал победителем международного конкурса контакт-центров и клиентских сервисов ECCCSA

В Лондоне состоялся финал конкурса ECCCSA (European Contact Centre & Customer Service). Банк "Открытие", впервые участвовавший в нем, взял сразу две награды. "Золото" завоевала саппорт-команд контроля качества Блока клиентского сервиса в номинации Best supporting team (Customer). "Серебро" у Sky Office в Казани, созданного два года назад для обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса по всей России — в номинации Great Place to Work.
Команда контроля качества Блока клиентского сервиса банка "Открытие" победила в профильной номинации. Раньше это был исключительно контролирующий орган, который оценивал качество консультаций клиентов. Теперь контролер качества — в первую очередь, партнер, наставник и помощник для операторов "горячей линии". Он помогает сотруднику в достижении главной цели — предоставить клиенту высококлассный сервис.
С февраля 2020 года контролер в паре с руководителем группы обучают и развивают команды контакт-центров в Казани, Саратове и Ульяновске. В результате операторы контакт-центра чувствуют заботу о себе и проявляют ее по отношению к клиентам банка. Результаты этой работы и были оценены международным экспертным жюри. Клиенты банка тоже оценили эти изменения. За год показатель их удовлетворенности вырос на 10%.
Команда Sky Office в Казани получила награду как лучшее место работы. Первых сотрудников Sky Office команда менеджеров банка "Открытие" искала в индустрии HoReCa (сфера услуг, отелей и общественного питания). Казань привлекает туристов, индустрия гостеприимства здесь на высоком уровне. Поэтому на старте проекта Sky-менеджеры специально посещали эти предприятия и давали визитки тем, кто демонстрировал искреннюю заинтересованность в клиенте.
За два года работы Sky Office стал одним из наиболее динамично развивающихся и эффективных подразделений банка, использующим передовые цифровые технологии. При этом сам офис не похож на стандартное банковское отделение. Здесь нет строго банковского дресс-кода. На площади 3000 квадратных метров разместились кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны, которые обеспечивают максимальный комфорт сотрудникам. Показатели удовлетворенности клиентов и самих Sky-ангелов (так называют работников Sky Office) — лучшие не только в банке, но и в отрасли в целом. Лояльность и вовлеченность Sky-ангелов составляют 95%+.
В конкурсе ECCCSA участвовали компании и банки из 26 стран Европы и СНГ, в том числе крупнейшие российские банки. Номинанты должны были подготовить и защитить эссе на английском языке. Судьи оценивали материалы номинантов в 27 номинациях.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.