В 2022 г. взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%

Во вторник, 7 декабря, правительство Самарской области приняло постановление о повышении с 2022 г. взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Повышение составит 9,7%. Так, минимальный размер взноса для домов до пяти этажей включительно утвержден на уровне 7,27 руб. с квадратного метра, для домов от шести этажей - 8,36 рубля.
Действующий тариф был установлен в 2020 г. и составляет 6,63 руб. для домов до пяти этажей и 7,62 руб. для тех, что выше.
Напомним, в октябре региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект соответствующего постановления для общественной экспертизы. В пояснительной записке отмечалось, что впервые минимальный размер взноса был установлен в 2014 г. и изначально был ниже необходимого размера.
Как указывалось в документах к проекту, расчет необходимого размера взноса, произведенный в 2021 году, показал, что собственники жилья должны платить по 10,63 руб. (пять этажей и ниже) и по 10,41 руб. (шесть этажей и выше). Однако был применен "критерий доступности для граждан", и предлагаемый размер взноса был уменьшен.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается