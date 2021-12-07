В 2022 г. взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%

Во вторник, 7 декабря, правительство Самарской области приняло постановление о повышении с 2022 г. взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Повышение составит 9,7%. Так, минимальный размер взноса для домов до пяти этажей включительно утвержден на уровне 7,27 руб. с квадратного метра, для домов от шести этажей - 8,36 рубля.

Действующий тариф был установлен в 2020 г. и составляет 6,63 руб. для домов до пяти этажей и 7,62 руб. для тех, что выше.

Напомним, в октябре региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект соответствующего постановления для общественной экспертизы. В пояснительной записке отмечалось, что впервые минимальный размер взноса был установлен в 2014 г. и изначально был ниже необходимого размера.

Как указывалось в документах к проекту, расчет необходимого размера взноса, произведенный в 2021 году, показал, что собственники жилья должны платить по 10,63 руб. (пять этажей и ниже) и по 10,41 руб. (шесть этажей и выше). Однако был применен "критерий доступности для граждан", и предлагаемый размер взноса был уменьшен.

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