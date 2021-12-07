В аэропорту Курумоч эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

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Во вторник, 7 декабря, в самарском аэропорту Курумоч провели эвакуацию из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК в своем телеграм-канале.