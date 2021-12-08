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Баскетбол Спорт

"Самара" разгромила "Купол-Родники" — 82:58

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 декабря, БК "Самара" одержал победу над "Куполом-Родники" — 82:58.

Пока самарцы разгоняли свое нападение — гости трижды подряд попали издали. И хотя создать сколь-нибудь серьезный отрыв наша команда им не позволила, стартовая десятиминутка прошла в борьбе за инициативу. Благодаря попаданию Максима Дыбовского, с минимальным перевесом в свою пользу ее завершили хозяева — 18:17.

Но во втором периоде ждать набранных очков самарцам пришлось более трех минут. Зато после точных штрафных Александра Варнакова атака заработала куда стабильнее — и Алексей Нестеров, дважды разобравшийся с защитниками в "краске", подарил самарцам преимущество в "+5", которое они удержали до большого перерыва — 37:30.

Сохраняя этот темп, наша команда, теперь разгоняемая свякой Егор Вяльцев — Максим Шелекето, и после отдыха не стала упускать инициативу. Довольно быстро она довела разницу до двузначных величин. А затем перекрыла соперникам все подступы к своему кольцу, выдав шестиминутный рывок 12:2 — и 59:39 незадолго до конца третьей четверти. Попытки ижевчан организовать погоню в середине заключительной десятиминутки разбились о хладнокровие Владимира Пичкурова и Максима Шелекето, своими точными трехочковыми не позволивших гостям подобраться ближе 13 очков.

82:58 — победа "Самары".

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