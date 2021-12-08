Банк "Открытие" упростил заказ документов для предпринимателей

В "Бизнес-портале" — интернет-банке "Открытия" для малого и среднего бизнеса — упрощен онлайн-заказ целого ряда документов. Кроме того, теперь клиенты банка могут сменить период оплаты комиссий без визита в офис.

Пользователи интернет-банка теперь могут сменить период оплаты комиссий онлайн и настроить по выбору списание через 1, 3, 6 или 12 месяцев. Перейти на новый тариф они также могут без посещения офиса.

Заказывать документы онлайн стало еще проще через форму "Заказ документов". На "Бизнес-портале" можно оформить справки по форме банка, счета-фактуры за услуги банка, копии карточки образцов подписей и оттиска печати, справки по индивидуальной форме и другие документы. Их можно получить электронно, с усиленной квалифицированной электронной подписью или без, в офисе банка или доставкой курьером.

Зарплатные клиенты теперь могут подключить в интернет-банке бесплатную услугу "Частичное исполнение ведомости". С ней банк не отклонит зарплатные ведомости, даже если в них есть ошибки, и зачислит зарплату на карты сотрудников с верными данными.

Кроме того, банк подготовил для пользователей "Бизнес-портала" акцию "Миллион для бизнеса". Если совершить покупки на сумму от 40 000 рублей по бизнес-карте Visa до 31 декабря 2021 года, можно выиграть 1 миллион рублей на развитие бизнеса. Карту можно заказать онлайн. В акции участвуют пластиковые и виртуальные бизнес-карты Visa банка "Открытие", независимо от даты выпуска.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.