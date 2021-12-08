16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки Банк "Открытие" вышел на индийский рынок золота

Банки Финансы

Банк "Открытие" упростил заказ документов для предпринимателей

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В "Бизнес-портале" — интернет-банке "Открытия" для малого и среднего бизнеса — упрощен онлайн-заказ целого ряда документов. Кроме того, теперь клиенты банка могут сменить период оплаты комиссий без визита в офис.

Пользователи интернет-банка теперь могут сменить период оплаты комиссий онлайн и настроить по выбору списание через 1, 3, 6 или 12 месяцев. Перейти на новый тариф они также могут без посещения офиса.

Заказывать документы онлайн стало еще проще через форму "Заказ документов". На "Бизнес-портале" можно оформить справки по форме банка, счета-фактуры за услуги банка, копии карточки образцов подписей и оттиска печати, справки по индивидуальной форме и другие документы. Их можно получить электронно, с усиленной квалифицированной электронной подписью или без, в офисе банка или доставкой курьером.

Зарплатные клиенты теперь могут подключить в интернет-банке бесплатную услугу "Частичное исполнение ведомости". С ней банк не отклонит зарплатные ведомости, даже если в них есть ошибки, и зачислит зарплату на карты сотрудников с верными данными.

Кроме того, банк подготовил для пользователей "Бизнес-портала" акцию "Миллион для бизнеса". Если совершить покупки на сумму от 40 000 рублей по бизнес-карте Visa до 31 декабря 2021 года, можно выиграть 1 миллион рублей на развитие бизнеса. Карту можно заказать онлайн. В акции участвуют пластиковые и виртуальные бизнес-карты Visa банка "Открытие", независимо от даты выпуска.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2