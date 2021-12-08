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Здравоохранение Общество

В больницы Самарской области поступило 480 кислородных концентраторов

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В городские и районные больницы региона, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, поступило 480 кислородных концентраторов. Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Кислородотерапия — одно из наиболее эффективных методов лечения больных с дыхательной недостаточностью. Кислородные концентраторы, поставленные в медучреждения, предназначены для лечения больных, состояние которых характеризуется как среднетяжелое. Аппараты автономно вырабатывают кислород из воздуха и подают пациенту в виде насыщенной дыхательной смеси.

"В нашем учреждении развернуто 535 коек для пациентов с COVID-19, — рассказал главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 1 Максим Замулин. — Ранее кислородное оборудование работало с повышенной нагрузкой. Летом этого года у нас была проведена модернизация существующей кислородной сети для проведения высокопоточной вентиляции легких. Модернизация позволила существенно увеличить мощность оборудования: при пиковой нагрузке на кислородном обеспечении могли одновременно находиться до 360 больных. Дополнительная поставка 40 концентраторов позволила нам повысить доступность кислородотерапии для пациентов".

Новое оборудование поступило в больницы Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Ставропольскую, Пестравскую, Богатовскую, Красноармейскую и другие районные больницы, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией на стационарном этапе.

"Инфекционный госпиталь на базе поликлиники в микрорайоне Южный город работает с декабря 2020 года, — пояснил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Благодаря поставке 50 кислородных концентраторов нам удалось существенно повысить качество кислородотерапии. Это оборудование производит поток высококонцентрированного медицинского кислорода, особенно эффективного при лечении острых и хронических заболеваний органов дыхания, являющихся частыми осложнениями на фоне инфекции".

Кислородные концентраторы также поступили в больницы отдаленных районов области.
"Дыхательная поддержка — важнейший элемент лечения пациентов с COVID-19 на стационарном этапе, — отметил главный врач Большеглушицкой больницы Руслан Каримов. — Мы получили 15 кислородных концентраторов. Конечно, это большое подспорье для нас. Концентратор удобен тем, что это мобильный, не привязанный к палате аппарат".

Напомним, в этом году также в 18 учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступило 560 единиц нового оборудования.

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