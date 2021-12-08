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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты именных выплат преподавателям и студентам СамГТУ

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты на получение именных выплат студентам и преподавателям Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В связи с коронавирусными ограничениями торжественное мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сертификаты дают право на получение выплат социальной направленности и именных стипендий ПАО "Транснефть" в течение 2021-2022 учебного года. Грантами отмечены пять преподавателей СамГТУ, именные стипендии присуждены пятнадцати студентам.

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, проректор по учебной работе СамГТУ Ольга Юсупова, директор Института нефтегазовых технологий Ольга Нечаева.

Цель поддержки преподавательского состава — сохранение и наращивание научно-педагогического потенциала вуза. Преподаватель может направить полученные средства на повышение квалификации, написание и издание лекций, методического пособия или учебника. Кроме того, деньги могут быть использованы для завершения экспериментальных и теоретических исследований по диссертации и ее подготовке к защите, а также внедрение в учебный процесс современных информационных технологий.

Стипендиатов из числа студентов отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители предприятия и вуза. Среди важных критериев — отличная учеба, участие в научной и творческой жизни университета, активная жизненная позиция.

"Поощрение лучших студентов и молодых преподавателей самарского вуза является хорошим вложением в развитие всей нефтегазовой отрасли региона. Мы поддерживаем молодых преподавателей для того, чтобы они продолжали успешную работу в университете. Именные стипендии студентам — это своего рода аванс будущим нашим коллегам", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

АО "Транснефть - Приволга" активно сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом с 2001 года. Предприятие выделяет значительные средства для развития материальной базы кафедры "Трубопроводный транспорт", оказывает помощь в оснащении учебных аудиторий необходимым оборудованием и материалами, организует производственную практику на своих объектах, в свою очередь, выпускники вуза получают престижную работу в отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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