АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты на получение именных выплат студентам и преподавателям Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В связи с коронавирусными ограничениями торжественное мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Сертификаты дают право на получение выплат социальной направленности и именных стипендий ПАО "Транснефть" в течение 2021-2022 учебного года. Грантами отмечены пять преподавателей СамГТУ, именные стипендии присуждены пятнадцати студентам.

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, проректор по учебной работе СамГТУ Ольга Юсупова, директор Института нефтегазовых технологий Ольга Нечаева.

Цель поддержки преподавательского состава — сохранение и наращивание научно-педагогического потенциала вуза. Преподаватель может направить полученные средства на повышение квалификации, написание и издание лекций, методического пособия или учебника. Кроме того, деньги могут быть использованы для завершения экспериментальных и теоретических исследований по диссертации и ее подготовке к защите, а также внедрение в учебный процесс современных информационных технологий.

Стипендиатов из числа студентов отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители предприятия и вуза. Среди важных критериев — отличная учеба, участие в научной и творческой жизни университета, активная жизненная позиция.

"Поощрение лучших студентов и молодых преподавателей самарского вуза является хорошим вложением в развитие всей нефтегазовой отрасли региона. Мы поддерживаем молодых преподавателей для того, чтобы они продолжали успешную работу в университете. Именные стипендии студентам — это своего рода аванс будущим нашим коллегам", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

АО "Транснефть - Приволга" активно сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом с 2001 года. Предприятие выделяет значительные средства для развития материальной базы кафедры "Трубопроводный транспорт", оказывает помощь в оснащении учебных аудиторий необходимым оборудованием и материалами, организует производственную практику на своих объектах, в свою очередь, выпускники вуза получают престижную работу в отрасли.