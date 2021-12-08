Директоров трех фирм будут судить в Самаре за невыплату зарплат

В Самаре в суд направили уголовные дела руководителей нескольких фирм. Их всех обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, директор ООО, занимающегося доставкой продуктов, не платила сотруднику с апреля по август 2020 г., задолженность составила более 27 тыс. рублей.

Кроме того, гендиректор другой фирмы не платил работнику с марта по май 2020 г. — всего более 38 тыс. рублей.

Также следствие установило, сотрудник фирмы, занимающейся разборкой и сносом зданий, с октября 2018 г. по январь 2019 г. не получил зарплату — более 82 тыс. рублей.