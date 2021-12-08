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Оператор билайн намерен реализовывать идеи финалистов "Цифрового прорыва" в своих продуктах

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" проекта АНО "Россия — страна возможностей". Победителем среди команд, которые выбрали на финал кейс от билайн, стала команда "Уфа столица RNB". Второе и третье место заняли команды "Hack PRO" и "Кострома NOVA". Оператор билайн планирует продолжать сотрудничать с представителями команд-победителей и реализовать предложенные ими идеи в различных продуктах компании.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В рамках хакатона билайна участникам предлагалось разработать решение для мобильного приложения для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое позволит с высокой точностью определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым GPS-сигналом, а также обеспечить минимальное время передачи данных на сервер с максимально возможным энергосбережением батареи устройства.

"Мы выбрали победителем команду "Уфа столица RNB". Они предложили простое, но эффективное решение: достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника. И подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы.

Не можем не отметить других участников — "Hack PRO" и "Кострома NOVA", занявших призовые места. Они предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели.

Конечно, идеальный результат — это готовое приложение, работающее лучше нашего, при этом меньше потребляющее заряд батареи и точнее определяющее, где человек находится. Но мы договорились, что у нас нет каких-то четких ожиданий. Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать, и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайн", — рассказал директор по цифровым продуктам и технологиям билайн Максим Долгов.

"Кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными. И когда мы увидели кейс с координатами, я сказал коллегам, что это то, что нужно. Задача была интересна еще и тем, что пришлось скачивать приложение, собирать данные, фильтровать их и так далее. Мы остались очень довольны результатом", — отметил капитан команды "Уфа столица RNB" Дмитрий Бережнов.

Всего в финале конкурса были представлены 12 кейсов от различных компаний и государственных органов: Минцифры Республики Татарстан, Госкорпорации "Росатом", "Транспортных инноваций Москвы", Accenture, ВТБ, "Россетей", "Ростелекома", ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech и министерства энергетики. В заключительном этапе конкурса "Цифровой прорыв" приняли участие 1333 человека.

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