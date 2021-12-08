Дмитрий Богданов: "Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов, инвестирующих в регионы"

7 декабря, в Москве, в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0 состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Венчурный инвестор". Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов в номинации "Лучший венчурный инвестор в регионы".

В этом году оргкомитет премии изучил около ста сделок, осуществленных в 2020 году с участием более двухсот инвесторов — как венчурных фондов, действующих на рынке, так и крупных корпоративных игроков. До финала отбора — очного заседания профессионального жюри премии — дошло 15 профессиональных инвесторов, из которых члены жюри и выбрали победителей в шести номинациях.

"Высокая оценка работы Венчурного фонда Самарской области — результат совместной работы областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым и команды фонда, точно и грамотно анализирующей все поступающие заявки и делающей ставки на действительно перспективные и жизнеспособные стартапы, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Основная стратегия деятельности Венчурного фонда — работа с проектами в области цифровизации, автоматизации, создания удобных онлайн-сервисов. И, безусловно, популярность таких проектов будет только усиливаться, а значит нужно продолжать работать в выбранном направлении".

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий.

Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России и стал самым активным региональным фондом страны в 2018 и 2019 годах. Сейчас в портфеле фонда 9 стартапов.

"Войти в тройку лидеров — это очень почетно, с другой стороны, это говорит о том, что нам есть куда расти, — отмечает исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области, партнер Венчурного фонда Самарской области Елена Пожарнова. — Основная задача фонда — инвестировать в перспективные проекты, помогая талантливым и смелым технологическим предпринимателям, и, конечно, получить прибыль за счет роста портфельных стартапов. В нашем портфеле есть очень сильные проекты, которые уже начали свой путь на международный рынок, и мы рассчитываем, что в том числе с нашей поддержкой они станут глобальными компаниями".