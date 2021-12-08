16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В правительстве региона обсудили новые меры поддержки бизнеса Этичные хакеры устроили "катастрофу" в виртуальном городе-государстве Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" 5-8 декабря Александр Лаптев: "Проект бюджета подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестпроекты" Самарский минтранс возьмет под контроль работу такси

Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов, инвестирующих в регионы"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 декабря, в Москве, в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0 состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Венчурный инвестор". Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов в номинации "Лучший венчурный инвестор в регионы".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В этом году оргкомитет премии изучил около ста сделок, осуществленных в 2020 году с участием более двухсот инвесторов — как венчурных фондов, действующих на рынке, так и крупных корпоративных игроков. До финала отбора — очного заседания профессионального жюри премии — дошло 15 профессиональных инвесторов, из которых члены жюри и выбрали победителей в шести номинациях.

"Высокая оценка работы Венчурного фонда Самарской области — результат совместной работы областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым и команды фонда, точно и грамотно анализирующей все поступающие заявки и делающей ставки на действительно перспективные и жизнеспособные стартапы, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Основная стратегия деятельности Венчурного фонда — работа с проектами в области цифровизации, автоматизации, создания удобных онлайн-сервисов. И, безусловно, популярность таких проектов будет только усиливаться, а значит нужно продолжать работать в выбранном направлении".

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий.

Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России и стал самым активным региональным фондом страны в 2018 и 2019 годах. Сейчас в портфеле фонда 9 стартапов.

"Войти в тройку лидеров — это очень почетно, с другой стороны, это говорит о том, что нам есть куда расти, — отмечает исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области, партнер Венчурного фонда Самарской области Елена Пожарнова. — Основная задача фонда — инвестировать в перспективные проекты, помогая талантливым и смелым технологическим предпринимателям, и, конечно, получить прибыль за счет роста портфельных стартапов. В нашем портфеле есть очень сильные проекты, которые уже начали свой путь на международный рынок, и мы рассчитываем, что в том числе с нашей поддержкой они станут глобальными компаниями".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2