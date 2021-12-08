ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

ВТБ определил ключевые ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга. Ими стали налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и другими лицами.
"ESG пронизывает все области банка и бизнеса, и для исполнения нашей стратегии по бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", — заявил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.
По его словам, ВТБ активно работает над прозрачностью ряда видов отчетности — обязательной и налоговой.
"Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет структурирован в более понятном виде, в том числе с информированием о различного рода ESG-факторах, особенно в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления", — сказал Коваленко.
ВТБ также возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства.
"Таким образом мы перестроили нашу налоговую и бухгалтерскую политику, стандарты учета, стандарты формирования обязательной отчетности под новые принципы ESG, теперь они полностью им соответствуют. Я думаю, что в какой-то мере они являются неким образцом имплементации ESG-стандартов в соответствующие профильные направления", — резюмировал главный бухгалтер ВТБ.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.