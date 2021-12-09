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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Штаб по бродячим животным выявит чиновников, которых надо призвать к ответу

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы "Главная тема" заявил, что уволит некоторых чиновников, если вопрос с бродячими собаками в муниципалитетах так и не будет решен.

Эту тему поднял один из жителей Самары, который обратился в колл-центр программы с проблемой бездомных животных и пожаловался губернатору на большое количество собак на улицах города, которые "кусают наших детей".

Мужчина даже попросил "снять с должности пару безответственных чиновников", но конкретные имена и фамилии не назвал, хотя, по его словам, не раз безответно обращался к городским властям.

Дмитрий Азаров в ответ напомнил, что когда стал главой Самары, собак на улицах города было очень много, но тогда с проблемой удалось эффективно и быстро справиться.

"Разделяю такой критический настрой людей. Сейчас изменилось некоторым образом законодательство. На это кивают чиновники. Но хватит кивать, надо действовать сообща, — подчеркнул глава региона и сообщил, что деньги на решение проблемы бездомных собак муниципалитеты получают. — Иногда еще поступают сообщения, что стерилизованные собаки вдруг рожают щенят! Значит, деньги просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы правоохранительных структур".

Губернатор отметил, что сейчас чиновники в муниципалитетах "недопонимают уровень угрозы и редко ходят пешком". Он рассказал о создании специального штаба, который займется решением вопроса бродячих животных.

Напомним, Дмитрий Азаров поручил создать межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Заседания штаба предполагается проводить еженедельно, а при необходимости чаще. Решения будут приниматься простым большинством голосов.

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