Дмитрий Азаров: Штаб по бродячим животным выявит чиновников, которых надо призвать к ответу

В среду, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы "Главная тема" заявил, что уволит некоторых чиновников, если вопрос с бродячими собаками в муниципалитетах так и не будет решен.
Эту тему поднял один из жителей Самары, который обратился в колл-центр программы с проблемой бездомных животных и пожаловался губернатору на большое количество собак на улицах города, которые "кусают наших детей".
Мужчина даже попросил "снять с должности пару безответственных чиновников", но конкретные имена и фамилии не назвал, хотя, по его словам, не раз безответно обращался к городским властям.
Дмитрий Азаров в ответ напомнил, что когда стал главой Самары, собак на улицах города было очень много, но тогда с проблемой удалось эффективно и быстро справиться.
"Разделяю такой критический настрой людей. Сейчас изменилось некоторым образом законодательство. На это кивают чиновники. Но хватит кивать, надо действовать сообща, — подчеркнул глава региона и сообщил, что деньги на решение проблемы бездомных собак муниципалитеты получают. — Иногда еще поступают сообщения, что стерилизованные собаки вдруг рожают щенят! Значит, деньги просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы правоохранительных структур".
Губернатор отметил, что сейчас чиновники в муниципалитетах "недопонимают уровень угрозы и редко ходят пешком". Он рассказал о создании специального штаба, который займется решением вопроса бродячих животных.
Напомним, Дмитрий Азаров поручил создать межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Заседания штаба предполагается проводить еженедельно, а при необходимости чаще. Решения будут приниматься простым большинством голосов.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно