В декабре стартовали полеты из Самары в Будапешт

В расписании международного аэропорта Курумоч появились рейсы на новом направлении Самара — Будапешт.

Полеты в столицу Венгрии будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю, по пятницам. Запланированное время вылета из Самары — 11:30, прибытие в аэропорт им. Ференца Листа — в 12:20.

Обратный вылет запланирован на 13:10, прибытие в Самару — в 19:40, продолжительность рейса составит около 4 часов. Полеты запланированы на самолетах Airbus A320.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.