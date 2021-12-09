8 декабря 2021 года в Инновационном центре "Сколково" завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, организованный министерством науки и высшего образования РФ при поддержке фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ).

С 5 по 8 декабря 70 проектных команд в составе 130 участников проходили акселерационную программу, которая включала в себя мастер-классы, бизнес-игры, консультации с экспертами и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства.

В суперфинал прошли 10 проектов. Работы конкурсантов оценивали венчурные инвесторы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития. По итогам завершающего этапа первое место заняла команда НИУ ВШЭ с проектом Neurowood — IT-система оценки древесины на базе компьютерного зрения, второе место досталось команде "Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова" с проектом — Virtual, а третье — выпускнику магистратуры НИТУ "МИСиС" Олегу Тарасову с проектом ЕГЭПРОРЫВ.РФ.

Помимо участия в VIII Ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо" 9 декабря, победители получили также призы от партнеров конкурса. Так, первые три команды на год получили членство в организации "Общественная Россия", а Фонд содействия инновациями в январе 2022 года проведет консультацию по своим программам для всех участников суперфинала.

"Фонд "Сколково" стал традиционной площадкой для проведения технологических мероприятий. В этом году мы проводим первый конкурс для молодых стартаперов. Нам удалось охватить максимальное количество регионов — обучение на преакселераторе прошли более 1300 человек из 60 субъектов России. Это помогло многим талантам перейти из идейной плоскости в практическую. Задачи, которые стояли перед командами, амбициозны и сложны, и отдельно хочется отметить высокий уровень их реализации. Наш конкурс показал, что у страны есть сильный резерв молодых ученых, а мы вместе с нашими партнерами будем способствовать их профессиональному развитию", — делится Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково".

"Для меня, как и для любого начинающего предпринимателя, важна обратная связь. Очень ценно, что в рамках конкурса у нас были сильные наставники, к которым всегда можно обратиться за недостающей экспертизой. Победой для меня уже является осознание того факта, что проект дошел до суперфинала — ведь на сегодняшний день в России нет соревнований, которые могли бы сравниться со Всероссийским конкурсом молодых технологических предпринимателей по качеству. Соревновательный период закончился, но расслабляться нельзя, так как нам предстоит много работы, например развитие продукта и работа с пользователями, и в этом мне помогут знания, полученные во время участия в конкурсе", — комментирует Олег Тарасов, суперфиналист Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, основатель edtech-стартапа ЕГЭПРОРЫВ.РФ.

"Хочется подчеркнуть одну из особенностей конкурса, которую уже подметили многие участники, — он совсем не ограничивается сугубо соревновательным элементом, ведь каждому из нас выпала удивительная возможность получить знания от действующих игроков рынка. Благодаря опыту наставников и организаторов у меня появилось глубокое понимание того, как правильно запускать бизнес и выстраивать все необходимые процессы. Это значимый опыт и воспоминания, которые я сохраню в памяти на долгие годы. Я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой, потому что я дошла до такого высокого уровня в период проведения конкурсной программы и теперь обладаю возможностью получить развитие своего медицинского проекта, так как это направление инновационно и перспективно в России и мире", — делится Мария Спириднова, суперфиналистка Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, основательница проекта REGISSUE.