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Сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин провел личный прием жителей Пестравского района

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 декабря, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин в рамках региональной недели в Совете Федерации провел в режиме видеоконференцсвязи личный прием жителей Пестравского района, у которых накопились обращения по различным вопросам.

Фото: vk.com/samregion_press

К обсуждению проблем граждан подключился также глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов.

Житель села Пестравки Николай Благороднов обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте футбольного поля в районном центре. В селе есть только летняя спортплощадка с металлическим ограждением, поросшая травой. Спортивное сооружение морально устарело и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к объектам физической культуры и спорта.

В районном центре в 2012 году была построена универсальная спортивная площадка, но ее размеры позволяют заниматься только мини-футболом. Отсутствие обустроенного футбольного поля препятствует развитию футбола как вида спорта среди молодежи села Пестравка.

Татьяна Рябышева заострила внимание Фарита Мухаметшина на состоянии районного Дома культуры с. Пестравка. Здание построено в 1978 г., то есть срок эксплуатации здания составляет более 40 лет. У здания РДК повреждена кровля, начался процесс разрушения несущих конструкций. Интерьер ДК морально устарел. В библиотеках косметического ремонта не проводилось с момента их открытия.

Зрительный зал ДК требует оснащения современным световым и звуковым оборудованием, комфортабельными театральными креслами, оборудованием для кинопоказа. При этом в ДК расположены детская музыкальная школа, детская библиотека, спортивный зал, помещения для организации досуга и культурной и методической работы, дом молодежной организации - то есть по функционалу это целый культурно-досуговый центр Пестравского района.

Хасымбек Самарбаев рассказал сенатору, что в с. Тяглое Озеро Пестравского района в результате страшного урагана было сильно повреждено здание, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В небольшом селе проживает 566 человек, но большинство жителей - предпенсионного и пенсионного возраста, и им необходимо получение медицинской помощи в шаговой доступности. В связи с этим требуется строительство нового ФАПа в с. Тяглое Озеро.

Фарит Мухаметшин отметил особую социальную значимость всех вопросов, с которыми жители обратились в ходе дистанционного приема, и взял их на личный контроль. Сергей Ермолов, в свою очередь, подчеркнул, что эти проблемы известны администрации Пестравского района и уже приняты конкретные меры по их решению - необходимая документация подготовлена и направлена в соответствующие органы правительства Самарской области. Глава района попросил сенатора содействовать в принятии положительных решений.

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