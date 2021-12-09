В аэропорту Курумоч из-за обледенения задержали вылет самолета в Нижний Новгород

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В среду, 8 декабря, в 8:34 в аэропорту Курумоч пилот выехавшего со стоянки на старт Як-40 рейса Самара - Нижний Новгород доложил об обледенении двигателя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.