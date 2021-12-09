В 2021 году свыше 4500 жителей Самарской области выбрали наиболее комфортный способ расчета за тепло

С начала 2021 года свыше 4500 жителей Самарской области перешли на оплату тепловой энергии по факту. Данный способ расчета избавляет клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" от необходимости оплачивать отопление в летний период, а также исключает начисление ежегодной корректировки.

В общей сложности в Самарской области по факту сегодня платят более 87 тысяч горожан. Причем наибольший процент зафиксирован среди клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в Сызрани. Здесь максимально прозрачно оплачивает тепло каждый второй (52,9%). Наименьший процент (5,99%) среди жителей Новокуйбышевска. А наибольший прирост желающих оплачивать тепло по факту в 2021 году продемонстрировало Тольятти (более 2700 горожан).

"Собственники помещений вправе выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 на общем собрании жильцов. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления. Это станет стимулом для дальнейшей реализации управляющими компаниями энергоэффективных мероприятий для снижения суммы на оплату тепла в квитанциях", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что для жителей многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, размер платы за коммунальную услугу определяется одним из двух способов — в течение отопительного периода (1/7) либо равномерно в течение календарного года (1/12).