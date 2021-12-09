Студентку Жигулевского государственного колледжа оштрафовали за буллинг в соцсети

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В Самарской области из-за буллинга возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, совершенное публично с использованием интернета"), сообщает прокуратура.