В Новокуйбышевске уничтожили незаконные игровые автоматы

Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение восемь игровых автоматов, конфискованных у жителя губернии, организовавшего незаконное проведение азартных игр, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Предприимчивый гражданин заключал договоры аренды в офисных зданиях и магазинах Самары. Игровые автоматы он маскировал под терминалы оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, рассмотрев которое суд установил, что гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организацияи проведение азартных игр". Согласно приговору суда игровые автоматы подлежат уничтожению.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска Самарской области судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство. Игровые автоматы, являющиеся предметом уголовного преступления, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего уничтожения.