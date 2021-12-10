В самарских автобусах устанавливают валидаторы

В автобусах Самары установят валидаторы. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина в ходе прямого эфира во время визита в Центр управления регионом.

Напомним, жители Самары жаловались городским властям на схему посадки в автобусы, которую ввел перевозчик, когда вход в салон возможен только через переднюю дверь, а выход — через среднюю и заднюю двери. В "СамарАвтоГаз" заявили, что данные меры были обусловлены нехваткой кадров для работы на транспорте.

По словам Елены Лапушкиной, муниципальный транспорт работает как прежде, на посадку и высадку пассажиров работают все двери. Но с частным перевозчиком в данном случае пришлось идти на конфликт. Ситуация с кадрами на предприятии действительно тяжелая. Больше 100 водителей и кондукторов находятся на больничном.

"К сожалению закон не прописывает сколько дверей должно быть открыто, поэтому здесь по закону перевозчик наверное имеет право, но чисто по-человечески я возмущена, так нельзя. Конечно перевозчик занимается сейчас подбором кадров и установкой валидаторов, поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время эта тема у нас уйдет", — резюмировала Елена Лапушкина.