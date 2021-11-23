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Общество

В Самаре изменят схему посадки пассажиров в общественном транспорте

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе в Самаре будут дорабатывать схему посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Отметим, что действующая схема посадки пассажиров, когда вход в салон возможен только через переднюю дверь, а выход через среднюю и заднюю двери была введена "СамараАвтоГаз" из-за нехватки кондукторов в период пандемии и сезонного обострения ОРВИ и чтобы усилить контроль соблюдения масочного режима и повысить дисциплину оплаты проезда. Нововведение вызвало негодование горожан.

"В связи с многочисленными негативными обращениями на этой неделе проведем с перевозчиком на льготных муниципальных маршрутах встречу, на которой обсудим и проработаем вопрос о регламенте посадки и высадки пассажиров. Приносим извинения за неудобства!", — заверили в ведомстве.

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