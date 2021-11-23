В Самаре изменят схему посадки пассажиров в общественном транспорте

На этой неделе в Самаре будут дорабатывать схему посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Отметим, что действующая схема посадки пассажиров, когда вход в салон возможен только через переднюю дверь, а выход через среднюю и заднюю двери была введена "СамараАвтоГаз" из-за нехватки кондукторов в период пандемии и сезонного обострения ОРВИ и чтобы усилить контроль соблюдения масочного режима и повысить дисциплину оплаты проезда. Нововведение вызвало негодование горожан.
"В связи с многочисленными негативными обращениями на этой неделе проведем с перевозчиком на льготных муниципальных маршрутах встречу, на которой обсудим и проработаем вопрос о регламенте посадки и высадки пассажиров. Приносим извинения за неудобства!", — заверили в ведомстве.
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Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !