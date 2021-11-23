В Самаре изменят схему посадки пассажиров в общественном транспорте

На этой неделе в Самаре будут дорабатывать схему посадки пассажиров в общественный транспорт. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Отметим, что действующая схема посадки пассажиров, когда вход в салон возможен только через переднюю дверь, а выход через среднюю и заднюю двери была введена "СамараАвтоГаз" из-за нехватки кондукторов в период пандемии и сезонного обострения ОРВИ и чтобы усилить контроль соблюдения масочного режима и повысить дисциплину оплаты проезда. Нововведение вызвало негодование горожан.

"В связи с многочисленными негативными обращениями на этой неделе проведем с перевозчиком на льготных муниципальных маршрутах встречу, на которой обсудим и проработаем вопрос о регламенте посадки и высадки пассажиров. Приносим извинения за неудобства!", — заверили в ведомстве.