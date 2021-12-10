На электростанциях "Т Плюс" в Самарской области выполнили все плановые ремонтные работы

В 2021 году на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" выполнен капитальный и средний ремонт 8 энергетических котлов общей производительностью 2680 т/час и 13 турбоагрегатов общей мощностью 1000,4 МВт. Запланированные работы проведены на всех станциях филиала.

В числе крупнейших проектов ремонтной кампании — техническое перевооружение и реконструкция котлоагрегатов № 6 ТЭЦ ВАЗа и № 8 Тольяттинской ТЭЦ. Кроме того, в этом году был завершен монтаж водогрейного котла Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой полномасштабной системы автоматического управления. Причем для этого оборудования предусмотрена универсальная схема включения, что позволит ему обеспечивать теплом как верхнюю, так и нижнюю зоны теплосети Новокуйбышевска.

"Все плановые ремонты на генерирующем оборудовании произведены точно по графику. Выполненные работы призваны обеспечить высокое качество теплоснабжения для наших клиентов — населения и организаций региона", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.