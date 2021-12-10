Самарские таможенники изъяли у иностранца 64 кг наркосодержащего растения

Сотрудники Самарской таможни изъяли у иностранца наркосодержащие растения, сообщает ведомство.

У мужчины обнаружили 64 кг сушеной травы гармала. Это растение содержит наркотические вещества и запрещено для использования в БАД.

По словам водителя, он по просьбе родственника должен был отвезти траву незнакомому мужчине в Москву. Документов на груз не было, товар не декларировался.

По факту случившегося возбудили административное дело, товар изъяли.