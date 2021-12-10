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ВТБ Лизинг заключил более 3,8 тысяч договоров в ПФО

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доля ВТБ Лизинг в новом лизинговом бизнесе в Приволжском федеральном округе (ПФО) составила 14% по итогам 9 месяцев 2021 г. В совокупном новом бизнесе компании вклад региона остался на уровне 10%, как и годом ранее. В январе–ноябре 2021 г. ВТБ Лизинг заключил в ПФО более 3800 лизинговых сделок, что на 8% больше, чем в прошлом аналогичном периоде. Сумма финансирования за год увеличилась практически в 2 раза и превысила 14,1 млрд рублей.

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в ПФО по итогам 9 месяцев 2021 г. увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,6 млрд руб. с НДС. Больше половины бизнеса (65%) составили сделки с автотранспортом (на 49% больше, чем за 9 месяцев 2020 г.). На оборудование для нефте- и газодобычи и переработки пришлось 18% (рост в 2,3 раза год к году), на спецтехнику 14% (рост в 2,5 раза), на ж/д технику 3%.

В автомобильном сегменте 54% нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлось на грузовой транспорт. Компания передала клиентам более 1400 грузовиков стоимостью 6,2 млрд руб. с НДС. Самой большой популярностью у клиентов пользовались тягачи КАМАЗ (23% продаж в категории), МАЗ (8%) и Mercedes-Benz (6%).

43% в новом автомобильном портфеле ВТБ Лизинг заняли легковые машины. Клиенты компании взяли в финансовую аренду почти 1900 автомобилей на сумму 5 млрд руб. с НДС. Наиболее востребованными марками стали Lada (25% от общего объема переданного транспорта в категории), Kia (13%) и Renault (10%).

"В 2021 году число лизинговых сделок в Приволжском федеральном округе выросло в 1,5 раза, это говорит о масштабном потенциале для развития нашего бизнеса в регионе. Растущему спросу на лизинг способствует реализация в ПФО таких национальных проектов, как строительство трассы М12 Москва-Казань, а также создание особых экономических зон, например, "Кулибин", и других. В регионе успешно развиваются потенциально лизингоемкие отрасли: машиностроение, топливно-энергетический комплекс, пассажирские и грузоперевозки, химическая промышленность. Спрос поддерживают и программы льготного лизинга Минпромторга на колесный транспорт и дорожно-строительную технику. Дополнительно поддержать интерес к лизинговому финансированию в ПФО могли бы аналогичные региональные программы для малого и среднего бизнеса, поскольку федерального бюджета, как правило, не хватает для работы на календарный год", — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе своего выступления на IV Форуме "Финансовые инструменты для сектора роста", организованного Союзом "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" и Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

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