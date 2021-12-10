Банк "Открытие": большинство россиян против цифрового правосудия

Почти треть россиян положительно относятся к появлению роботов и цифровых алгоритмов в системе правосудия, однако большая часть опрошенных предпочли бы видеть на рассмотрении своего дела обычного судью. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Форуму инновационных и финансовых технологий "Финополис-2021".
18% респондентов считают, что замена живых судей цифровыми алгоритмами и роботами сделает приговоры честнее. Больше всего сторонников цифрового правосудия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%), меньше всего на Дальнем Востоке (10%). Еще 15% считают, что роботов можно использовать только в гражданских, но не в уголовных процессах.
42% опрошенных категорически против замены судей роботами. По их мнению, это приведет к неправосудным приговорам. Наиболее сильны позиции противников цифрового правосудия на Дальнем Востоке (50%) и в Южном федеральном округе (47%), реже других против этого высказывались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Запада (по 35%).
Каждый четвертый респондент (25%) относится к цифровым судам нейтрально.
47% россиян не готовы, чтобы их дело рассматривал робот, независимо от того, будут ли они истцами, потерпевшими или обвиняемыми. Такой точки зрения чаще других придерживаются жители Южного федерального округа (55%), Урала (54%), и Московского региона (53%). Реже других так отвечали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (35%).
37% не против того, чтобы их дело рассматривал в суде робот, но предпочли бы обычного судью. 15% хотят, чтобы их дело в суде рассматривал именно робот или цифровой алгоритм.
Оценивая разные способы отправления правосудия, 45% назвали наиболее предпочтительным вариантом суд присяжных, 35% — обычный суд и 20% — цифровое правосудие.
При этом 45% россиян заявили, что сами никогда не сталкивались с российским правосудием, еще 36% имели такой опыт один-два раза в жизни. 6% сталкивались с российскими судами 5-10 раз в жизни, 4% — более 10 раз, а 8% сбились со счета.
*Опрос проведен банком "Открытие" 26 ноября — 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.