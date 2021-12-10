16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки Банк "Открытие" вышел на индийский рынок золота

Банки Финансы

Банк "Открытие": большинство россиян против цифрового правосудия

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти треть россиян положительно относятся к появлению роботов и цифровых алгоритмов в системе правосудия, однако большая часть опрошенных предпочли бы видеть на рассмотрении своего дела обычного судью. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Форуму инновационных и финансовых технологий "Финополис-2021".

18% респондентов считают, что замена живых судей цифровыми алгоритмами и роботами сделает приговоры честнее. Больше всего сторонников цифрового правосудия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%), меньше всего на Дальнем Востоке (10%). Еще 15% считают, что роботов можно использовать только в гражданских, но не в уголовных процессах.

42% опрошенных категорически против замены судей роботами. По их мнению, это приведет к неправосудным приговорам. Наиболее сильны позиции противников цифрового правосудия на Дальнем Востоке (50%) и в Южном федеральном округе (47%), реже других против этого высказывались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Запада (по 35%).

Каждый четвертый респондент (25%) относится к цифровым судам нейтрально.

47% россиян не готовы, чтобы их дело рассматривал робот, независимо от того, будут ли они истцами, потерпевшими или обвиняемыми. Такой точки зрения чаще других придерживаются жители Южного федерального округа (55%), Урала (54%), и Московского региона (53%). Реже других так отвечали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (35%).

37% не против того, чтобы их дело рассматривал в суде робот, но предпочли бы обычного судью. 15% хотят, чтобы их дело в суде рассматривал именно робот или цифровой алгоритм.

Оценивая разные способы отправления правосудия, 45% назвали наиболее предпочтительным вариантом суд присяжных, 35% — обычный суд и 20% — цифровое правосудие.

При этом 45% россиян заявили, что сами никогда не сталкивались с российским правосудием, еще 36% имели такой опыт один-два раза в жизни. 6% сталкивались с российскими судами 5-10 раз в жизни, 4% — более 10 раз, а 8% сбились со счета.

*Опрос проведен банком "Открытие" 26 ноября — 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2