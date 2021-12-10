Банк "Открытие": большинство россиян против цифрового правосудия

Почти треть россиян положительно относятся к появлению роботов и цифровых алгоритмов в системе правосудия, однако большая часть опрошенных предпочли бы видеть на рассмотрении своего дела обычного судью. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Форуму инновационных и финансовых технологий "Финополис-2021".

18% респондентов считают, что замена живых судей цифровыми алгоритмами и роботами сделает приговоры честнее. Больше всего сторонников цифрового правосудия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%), меньше всего на Дальнем Востоке (10%). Еще 15% считают, что роботов можно использовать только в гражданских, но не в уголовных процессах.

42% опрошенных категорически против замены судей роботами. По их мнению, это приведет к неправосудным приговорам. Наиболее сильны позиции противников цифрового правосудия на Дальнем Востоке (50%) и в Южном федеральном округе (47%), реже других против этого высказывались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Запада (по 35%).

Каждый четвертый респондент (25%) относится к цифровым судам нейтрально.

47% россиян не готовы, чтобы их дело рассматривал робот, независимо от того, будут ли они истцами, потерпевшими или обвиняемыми. Такой точки зрения чаще других придерживаются жители Южного федерального округа (55%), Урала (54%), и Московского региона (53%). Реже других так отвечали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (35%).

37% не против того, чтобы их дело рассматривал в суде робот, но предпочли бы обычного судью. 15% хотят, чтобы их дело в суде рассматривал именно робот или цифровой алгоритм.

Оценивая разные способы отправления правосудия, 45% назвали наиболее предпочтительным вариантом суд присяжных, 35% — обычный суд и 20% — цифровое правосудие.

При этом 45% россиян заявили, что сами никогда не сталкивались с российским правосудием, еще 36% имели такой опыт один-два раза в жизни. 6% сталкивались с российскими судами 5-10 раз в жизни, 4% — более 10 раз, а 8% сбились со счета.

*Опрос проведен банком "Открытие" 26 ноября — 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.