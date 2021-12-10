Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили развитие системы дистанционного мониторинга в регионе

В пятницу, 10 декабря, в Самару с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и членами правительства он провел совещание по вопросу внедрения в Самарской области комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности.

Комплексная система дистанционного мониторинга (КСДМ) — это цифровая платформа, позволяющая структурам государственного управления в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющих важное социально-экономическое значение.

С 2019 года в ПФО реализуется проект по созданию КСДМ в трех пилотных субъектах — Республике Татарстан, Нижегородской и Самарской областях. Дмитрий Азаров сообщил, что регион реализовал проект в полном объеме по 5 основным направлениям: сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная деятельность, недропользование, обращение с отходами, упорядочивание баз данных объектов недвижимости.

"Самарская область имеет определенные наработанные компетенции в части построения геоинформационных систем. По этому направлению мы являемся одним из ведущих регионов не только в ПФО, но и в России благодаря многолетним наработкам и исследованиям, в первую очередь, Самарского университета. Благодаря этому проект успешно реализуется в нашем регионе", — отметил глава региона.

В Самарской области проект по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга основывается на базовом программном обеспечении и базовых геоданных, в состав которых входят Единая электронная картографическая основа, адресный план всей территории региона, космические снимки разрешения от 2,5 м до 10 м, полученных из Роскосмоса и открытых источников.

Технология совмещения различных источников данных, которая называется "робот-картограф", применяется для задач обновления адресного плана, а также выявления данных, не внесенных в федеральные информационные системы — Государственный адресный реестр, ГИС ЖКХ, ЕГРН. В результате для каждого из обнаруженных возможных нарушений или найденных объектов проставляется статус — "законный", "незаконный", "ложный". Объекты со статусом "незаконные" уходят в блок контрольно-надзорной деятельности вне системы. Информация об "отработке" пакета поступает инициатору, в том числе в будущую КСДМ ПФО.

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин рассказал о механизме выявления объектов ИЖС, не стоящих на кадастровом учете в базе региональной градостроительной геоинформационной системы, с целью их дальнейшего внесения в государственный кадастр недвижимости и включения в налогооблагаемую базу. Объединив адресные и геоданные об объектах ИЖС из различных источников (кадастр, государственный адресный реестр, ГИС "ЖКХ", цифровые карты и адресные планы, данные ресурсоснабжающих организаций), их связали с объектами ИЖС, для которых нет связи с записями в кадастре. Таким образом, согласно промежуточным результатам на 1 декабря 2021 года, в Самарской области было выявлено 26977 незарегистрированных объектов ИЖС. Работы по выявлению продолжаются и будут завершены в 1 квартале 2022 года.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов проинформировал о том, как с помощью КДСМ министерство получает данные о локальных точках изменения лесов и территорий, в дальнейшем уточняются причины, проводится проверка на предмет соблюдения законодательства, всех норм и требований, включая по ранее разрешенным и согласованным работам третьих лиц. По аналогичной схеме ведется контроль и проверка в части недропользования.

Система мониторинга незаменима и в сельском хозяйстве. Кроме работы по составлению карт фактических границ сельскохозяйственных угодий и контуров полей, она позволяет вести учет посевных площадей, выявлять участки с опасной сорной растительностью, контролировать законность проводимых работ на каждом земельном участке, анализировать историю их использования.

"Благодаря экологическому мониторингу нам удалось выявить около 70 незаконных свалок, которые впоследствии были ликвидированы. Сейчас продолжается разбирательство в причинах их возникновения. Мы уже зафиксировали целый ряд нарушений по направлению недропользования, лесопользования, обнаружили факты незаконного использования участков сельхозназначения", — сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что реализация проекта крайне важна для Самарской области. "Мы уже видим практическую пользу от этой работы. Ведь те возможности, которые открывает перед нами система — это ключ к повышению эффективности по многим и многим направлениям деятельности. Это, по своей сути, создание цифрового двойника региона по наиболее важным и приоритетным отраслям экономики. Хочу поблагодарить аппарат полпредства за совместную работу и поддержку в реализации этого проекта", — сказал глава региона.

Игорь Комаров также отметил практическую пользу от использования системы мониторинга: "Реализация проекта по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга уже повысила эффективность работы органов исполнительной власти, позволила получить исчерпывающую информацию об определенной территории по принципу "одного окна", создать цифровую платформу межведомственного информационного взаимодействия. Система в дальнейшем позволяет получить прирост регионального продукта, развивать бизнес и дает новые возможности для предпринимателей, которые ведут свое дело прозрачно".

По итогам совещания полпред высоко оценил работу губернатора Самарской области и правительства региона в реализации этого важного проекта. "В Самарской области очень серьезно продвинулись в реализации КДСМ, работа проводится активно и продуманно. Это самая передавая и хорошо разработанная система из всех существующих в ПФО. Самарская область — молодцы", — отметил Игорь Комаров.

До конца года правительством Самарской области будет проведена выверка данных, полученных с помощью КСДМ по разным направлениям. В дальнейшем систему будут отлаживать, оптимизировать и развивать возможности ее использования.