В Самарской области коронавирусом за сутки заболели 733 человека

В Самарской области в субботу, 11 декабря, COVID-19 заболели еще 733 жителя губернии. За минувшие сутки не справились с болезнью 28 человек, 678 пациентов Самарской области смогли выздороветь.

Таким образом, с начала пандемии в Самарской области заболело 188 924 человека, выздоровело 137 978 человек, умерло 5 854 человека.

В России за прошедшие сутки заболело 30 288 человек, выздоровело 36 446 человек, умерло 1 171 человек.

Всего в стране с начала коронавирусной пандемии заболело 9 986 967 человек, выздоровело 8 709 964 человека, умерло 288 351 человек.