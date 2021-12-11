В Самарской области коронавирусом за сутки заболели 733 человека

В Самарской области в субботу, 11 декабря, COVID-19 заболели еще 733 жителя губернии. За минувшие сутки не справились с болезнью 28 человек, 678 пациентов Самарской области смогли выздороветь.
Таким образом, с начала пандемии в Самарской области заболело 188 924 человека, выздоровело 137 978 человек, умерло 5 854 человека.
В России за прошедшие сутки заболело 30 288 человек, выздоровело 36 446 человек, умерло 1 171 человек.
Всего в стране с начала коронавирусной пандемии заболело 9 986 967 человек, выздоровело 8 709 964 человека, умерло 288 351 человек.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.