БК "Самара" одержали победу над "Уралмашем" - 82:79

В субботу, 11 декабря, самарцы одержали победу над баскетбольной командой из Екатеринбурга "Уралмаш". Встреча завершилась со счетом 82:79.

Соперники, так хорошо знакомые друг с другом, начали матч без малейшей раскачки, с обмена результативными атаками. Гости, у которых сразу же хорошо полетело издали, держались чуть впереди, пару раз отрываясь на 4-5 очков. Но к концу стартового периода Егор Вяльцев, Максим Дыбовский, Александр Варнаков и Максим Шелекето организовали рывок 10:0 — и уже "Самара" к восторгу болельщиков получила "+6" (19:13).

Но в начале второй четверти, пока самарцы три минуты не могли набрать очки, соперник вернул себе лидерство — 19:20. Но тут же, наконец, Максим Шелекето положил со средней, а чуть позже Максим Барашков был точен издали. В середине периода Максим в соавторстве с Александром Варнаковым и Владимиром Пичкуровым разыграл идеальную быструю атаку, завершив ее данком — хозяева какое-то время держались впереди. И к большому перерыву подошли с заделом в "+3" (38:35) — и "+11" по сумме двух матчей.

В третьей десятиминутке сценарий остался прежним: "Самара" вела 2-4 очка — но уральцы постоянно были где-то рядом, несколько раз сравнивая счет. Чуть поувереннее хозяева могли себя почувствовать, казалось, за три минуты до конца четверти, когда Владимир Пичкуров и Максим Дыбовский по очереди попали издали (54:48) — но "Уралмаш" и на это нашелся с ответом. Третью четверть, как и вторую, команды завершили вничью — и все те же "+3" у "Самары" (58:55).

Александр Варнаков двумя своими трехочковыми определил рывок самарцев 8:0: 68:60 за семь минут до финальной сирены. Но гости стремительно, за минуту, "съели" эту разницу. За четыре минуты до конца матча хозяева, и до того действовавшие ограниченной ротацией, начали терять игроков из-за перебора фолов. Но держались! И завершили в свою пользу не только двухматчевую серию, но и конкретный поединок.

82:79 — победа "Самары"!

"Выиграли у серьезного соперника с широкой ротацией. Мы играли ограниченной: вылетели два игрока и некем их заменить. Но проявили характер: благодаря настрою, благодаря нашим зрителям, которых сегодня было очень много и которые гнали нас. Стерпели в нужный момент. Да, были глупые ошибки — но мы постарались их исправить. Команда приходит в себя. Эмоционально мы сегодня очень много выплеснули, но, надеюсь, отдохнем, плюс добавятся Айк Нваму и Артемс Бутянковс — и, думаю, все будет нормально", — отметил главный тренер "Самары" Игорь Грачев.