Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Конституции РФ

Глава региона отметил, что Конституция провозглашает такие фундаментальные ценности, как государственный суверенитет, единство нашего многонационального народа, социальная справедливость, права и свободы граждан, культурное наследие, историческая правда. Она не только утверждает эти ценности как юридические понятия, но и служит основой для их воплощения в жизнь.

"Сегодня высшим национальным приоритетом является сбережение народа. Этим приоритетом, как сказано в послании президента страны Владимира Путина, "определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что закрепленные в основном законе положения получают свое практическое воплощение в работе всех уровней власти по реализации инициированных главой государства национальных проектов. Строится жилье, дороги и мосты, детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта.Ведется работа над достижением национальных целей развития России и решением задач, поставленных земляками в рамках Стратегии лидерства Самарской области. Прочной основой успеха этой созидательной деятельности, объединяющей все общество, служит обновленная Конституция.

"Вместе с тем, мы должны помнить: ответственность каждого из нас — в обязанности соблюдать и исполнять конституционные нормы, с уважением относиться к правам и свободам других граждан, к исторически сложившимся традициям нашего народа", — также отметил губернатор.