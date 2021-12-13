На ремонт дороги и двух мостов в Алексеевском районе выделили полмиллиарда рублей

Минтранс подыскивает подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Оренбург" — Алексеевка в Алексеевском районе. Начальная цена контракта — 580,88 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить работы с 1 апреля по 1 октября 2022 г. Речь идет о двухполосном участке протяженностью 16,7 км, включающем два моста. Помимо самого ремонта подрядчик должен будет установить 315 дорожных знаков, более 600 сигнальных столбиков, установить барьерное ограждение и разметить полотно термопластиком.