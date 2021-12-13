В Самаре 14 декабря планируют ограничить водоотведение в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе Самары 14 декабря планируют ограничить водоотведение. Об этом сообщает "РКС-Самара".

24 ноября сотрудники ООО "СамараТрансСтрой" повредили участок напорного коллектора. В ночь на 25 ноября "РКС-Самара" провели временный срочный ремонт трубы и запустили систему водоотведения. Теперь виновник аварии должен заменить поврежденный участок напорного коллектора.

По техническим условиям участка будет полностью остановлен коллектор и канализационно-насосные станции. Из-за этого в Куйбышевском районе необходимо ограничить пользование канализацией в жилых и офисных зданиях с 20:00 14 декабря до 7:00 15 декабря в границах улиц Батайской, Стадионной, Придорожной и Пугачевского тракта.