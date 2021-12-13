Банк "Открытие" открыл первое проектное финансирование для ПИК

Первый транш выдан в рамках проектного финансирования строительства новой очереди жилого комплекса "Мещерский лес" от ПИК — крупнейшего застройщика жилой недвижимости в России. Общая сумма кредитной сделки превышает 9 млрд рублей.

Новая очередь станет продолжением успешного проекта "Мещерский лес" от ПИК. Он расположен в районе Солнцево рядом с Мещерским парком в непосредственной близости от станции метро "Говорово", адрес комплекса — Москва, Боровское шоссе, вл. 2.

К 2025 году планируется возвести шесть корпусов с квартирами и апартаментами, а также два надземных паркинга, детский сад и школу. На первых этажах будут расположены магазины и кафе, а благоустройство территории включает детские эко-площадки из природных материалов, площадки для занятий спортом и командных игр.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие":

"Начало сотрудничества с ПИК — крупнейшим девелопером страны — стало важной вехой для банка "Открытие". Проекты группы стали образцом удобного и доступного жилья, что подтверждается высоким спросом со стороны покупателей. Быстрое возведение объектов наряду с продуманной комплексной застройкой, обеспеченной необходимой инфраструктурой, полностью соответствует требованиям будущих жильцов. Мы высоко ценим такой подход и надеемся на продолжение работы по новым сделкам".

Анна Антонова, вице-президент, директор казначейства ПИК:

"Открывая финансирование по проекту "Мещерский лес", мы начинаем сотрудничество с новым для нас финансовым партнером. Выбор банка "Открытие" обусловлен качеством решений, предлагаемых его командой, а также репутацией банка как одного из лидеров в области финансирования застройщиков жилой недвижимости. Структура сделки соответствует требованиям нашей компании и позволяет сосредоточиться на реализации проекта, будучи уверенными в финансовом партнере".