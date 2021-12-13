ВТБ проведет "Форум акционеров"

16 декабря 2021 года ВТБ проведет онлайн-мероприятие для держателей акций банка — "Форум акционеров". В ходе мероприятия миноритариям будут представлены текущие и прогнозные финансовые показатели группы ВТБ, ключевые изменения в области взаимодействия с акционерами, новый состав и направления работы Консультационного совета акционеров. Также участники смогут получить подробную информацию о программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ и задать свои вопросы менеджменту банка.
"Форум акционеров" начнется в 16:00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте shareholder-forum-vtb.ru. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в мероприятии. Пройдя процедуру регистрации, участники уже сейчас могут задать интересующие их вопросы спикерам.
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил: "ВТБ постоянно развивает коммуникации с розничными инвесторами. 16 декабря "Форум акционеров" пройдёт уже во второй раз, и в дальнейшем мы планируем сделать это событие регулярным. В этом году количество акционеров банка впервые превысило 500 тысяч, и мы уверены, что информационная открытость и прозрачность наряду с выполнением прогнозов по прибыли и высокой дивидендной доходности позволят нам так же уверенно наращивать акционерную базу в дальнейшем".
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.