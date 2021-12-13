В Самарской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибло 12 человек

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор иностранцу, которого признали виновником в крупном ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, вечером 29 января 2021 г. водитель автопоезда Абдулвахит Ахметов ехал из Санкт-Петербурга в Казахстан. На 872 км трассы М-5 в Сызранском районе он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Citroen.
В результате 12 пассажиров автобуса погибли, еще девять человек, находившиеся в маршрутке, в том числе малолетний ребенок, получили тяжкие травмы.
Как установило следствие, у грузового автомобиля был неисправен полуприцеп (на его средней оси стояли разные шины), что стало одним из факторов, повлиявших на ДТП.
В итоге 13 декабря суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на три года лишили права работать водителем. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...