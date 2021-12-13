В Самарской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибло 12 человек

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор иностранцу, которого признали виновником в крупном ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, вечером 29 января 2021 г. водитель автопоезда Абдулвахит Ахметов ехал из Санкт-Петербурга в Казахстан. На 872 км трассы М-5 в Сызранском районе он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Citroen.

В результате 12 пассажиров автобуса погибли, еще девять человек, находившиеся в маршрутке, в том числе малолетний ребенок, получили тяжкие травмы.

Как установило следствие, у грузового автомобиля был неисправен полуприцеп (на его средней оси стояли разные шины), что стало одним из факторов, повлиявших на ДТП.

В итоге 13 декабря суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на три года лишили права работать водителем. Приговор еще не вступил в законную силу.