16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибло 12 человек В Самаре столкнулись Lada Largus и "Нива", пострадал ребенок В Исаклинском районе Skoda столкнулась с грузовиком, погибла девочка-подросток У села Бузаевка Lada Kalina съехала с дороги в кювет, водитель погиб Мужчина и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Кинель-Черкасском районе

ДТП Происшествия

В Самарской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибло 12 человек

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор иностранцу, которого признали виновником в крупном ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, вечером 29 января 2021 г. водитель автопоезда Абдулвахит Ахметов ехал из Санкт-Петербурга в Казахстан. На 872 км трассы М-5 в Сызранском районе он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Citroen.

В результате 12 пассажиров автобуса погибли, еще девять человек, находившиеся в маршрутке, в том числе малолетний ребенок, получили тяжкие травмы.

Как установило следствие, у грузового автомобиля был неисправен полуприцеп (на его средней оси стояли разные шины), что стало одним из факторов, повлиявших на ДТП.

В итоге 13 декабря суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на три года лишили права работать водителем. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2