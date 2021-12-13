16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки Банк "Открытие" вышел на индийский рынок золота

Банки Финансы

ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценке аналитиков ВТБ, уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации.

По прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.

Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками.

"Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов. В рамках стратегии на 100%-ю цифровизацию клиентских сервисов мы постоянно совершенствуем цифровые каналы и стремимся к постоянному наращиванию доли вкладов, открываемых нашими клиентами удаленно. Во многом этому способствует и общий рост интереса к классическим депозитам на фоне резкого роста доходности по ним в четвертом квартале", — комментирует Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2