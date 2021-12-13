В Хворостянском районе продолжат благоустраивать скверы в рамках нацпроекта

В 2021 г. в Хворостянском районе обновлены семь общественных пространств. Преображению сел муниципалитета способствует нацпроект "Жилье и городская среда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В следующем году по нацпроекту пройдет благоустройство пяти общественных территорий.

В хворостянском сквере "Семь+Я" запланировано устройство водоотводных лотков. Это второй этап изменения данной территории. "В этом году по решению жителей из заброшенного места сделана комфортная зона для отдыха, - говорит представитель администрации района Ольга Знаменская. - Пешеходные дорожки выложены плиткой, оборудованы детская площадка и зона с уличными тренажерами, установлен памятник счастливой семье. Сквер стал очень популярен у жителей. Подрядчик для выполнения работ в следующем году определен".

Продолжится благоустройство и Центрального парка в поселке Масленниково. Появятся навес перед сценой и велодорожка. В 2021 году, кроме работ по реконструкции парка, в поселке еще обустроили спортивную площадку с уличными тренажерами на песчаном покрытии.

В районном центре в 2022 году обновят пешеходную зону по ул. Плясункова. Дорожки выложат плиткой, оформят освещение. Также освещение и дорожки из брусчатки появятся и на территория парка "Вера, Надежда, Любовь".

"Мы всем селом просили сделать хорошую детскую площадку с современным игровым оборудованием. И в следующем году она будет сделана, - говорит жительница села Новотулка Елена Александровна. - Обещали и спортивные тренажеры поставить. Спасибо нацпроекту!"