В Хворостянском районе продолжат благоустраивать скверы в рамках нацпроекта

В 2021 г. в Хворостянском районе обновлены семь общественных пространств. Преображению сел муниципалитета способствует нацпроект "Жилье и городская среда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В следующем году по нацпроекту пройдет благоустройство пяти общественных территорий.
В хворостянском сквере "Семь+Я" запланировано устройство водоотводных лотков. Это второй этап изменения данной территории. "В этом году по решению жителей из заброшенного места сделана комфортная зона для отдыха, - говорит представитель администрации района Ольга Знаменская. - Пешеходные дорожки выложены плиткой, оборудованы детская площадка и зона с уличными тренажерами, установлен памятник счастливой семье. Сквер стал очень популярен у жителей. Подрядчик для выполнения работ в следующем году определен".
Продолжится благоустройство и Центрального парка в поселке Масленниково. Появятся навес перед сценой и велодорожка. В 2021 году, кроме работ по реконструкции парка, в поселке еще обустроили спортивную площадку с уличными тренажерами на песчаном покрытии.
В районном центре в 2022 году обновят пешеходную зону по ул. Плясункова. Дорожки выложат плиткой, оформят освещение. Также освещение и дорожки из брусчатки появятся и на территория парка "Вера, Надежда, Любовь".
"Мы всем селом просили сделать хорошую детскую площадку с современным игровым оборудованием. И в следующем году она будет сделана, - говорит жительница села Новотулка Елена Александровна. - Обещали и спортивные тренажеры поставить. Спасибо нацпроекту!"
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается