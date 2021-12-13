В Самаре пройдет ярмарка новогодней продукции самозанятых

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал предновогоднюю ярмарку продукции самозанятых. Маркет изделий талантливых мастеров нашего региона пройдет в Самаре, 17 декабря. В ней примут участие как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели, создающие сувенирную продукцию и новогодние товары.

В этот раз предстоящая предновогодняя ярмарка будет частью масштабной праздничной акции от ОАО "РЖД", приуроченной к визиту в областную столицу главного российского Деда Мороза из Великого Устюга.

В этот день на самарский железнодорожный вокзал прибудет новогодний поезд, а рядом с нарядными вагонами — на платформе "Космическая" — состоится большая развлекательная программа с музыкой, танцами, конкурсами и аниматорами. Здесь же, в центре праздничных гуляний, развернется ярмарочная площадка, организованная региональным центром "Мой бизнес" по поручению областного минэкономразвития. Гости события смогут посетить передвижную приемную Деда Мороза, отправить поздравительные открытки своим близким и приобрести новогодние подарки — уникальные сувениры ручной работы и угощения от самарских умельцев.

На ярмарку уже отобраны проекты самозанятых, которые представят авторские украшения и аксессуары, вязаные игрушки, новогодние свечи и подарочные наборы, изделия из керамики, предметы одежды, а также горячие напитки и свежую выпечку.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и способствует формированию комфортного делового климата.

Увеличение числа официально зарегистрированных самозанятых — важное направление Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями. Как отмечал ранее глава Самарской области, развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, является важным фактором стабильности для региональной экономики.

Пользователи специального налогового режима развивают свои проекты, используя действующие в регионе инструменты поддержки. Сегодня для них доступны льготные микрозаймы под 1%, консультации в центрах "Мой бизнес", аренда рабочих мест в коворкингах, помощь при выходе на маркетплейсы. Целый комплекс мер связан с продвижением проектов самозанятых: онлайн-витрина на сайте mybiz63.ru, ярмарки продукции плательщиков налога на профдоход, бизнес-кейсы с целым комплексом услуг по рекламе продукта и грамотной настройке "продающих" соцсетей.

"Число самозанятых в Самарской области уже превысило 90 тысяч человек — это один из самых высоких показателей в стране. И мы делаем все, чтобы люди выходили из теневого сектора, работали официально, использовали все возможности, созданные для них регионом, — сказал Дмитрий Богданов. — Проведение тематической предновогодней ярмарки стало нашей доброй традицией и популярной мерой поддержки среди плательщиков налога на профессиональный доход. Мы и дальше будем развивать это направление популяризации проектов региональных мастеров. В ближайших планах региона — свой маркетплейс, работа по созданию которого уже ведется".

Заявки потенциальных участников предновогодней ярмарки прошли конкурсный отбор у экспертов "Мой бизнес". В этом году аналогичные события уже проводились в преддверии главного весеннего праздника — Международного женского дня; летом, в рамках фестиваля Волга Фест, и в сентябре, когда самозанятых региона объединил масштабный двухдневный осенний маркет. Площадки ярмарок от центра "Мой бизнес" позволяют ремесленникам презентовать свои проекты на широкую аудиторию, реализовать готовую продукцию и находить новых постоянных покупателей.