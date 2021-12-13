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Государство и Бизнес Экономическая политика

Тольяттинский производитель товаров для сна вышел на экспорт при поддержке региона

ТОЛЬЯТТИ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производитель ортопедических матрасов из Тольятти — компания "Миртолли" — приступила к освоению внешних рынков. Недавно предприятием был заключен первый экспортный контракт, и теперь его продукция будет поставляться в Казахстан.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Как рассказала генеральный директор компании "Миртолли" Анна Смирнова, с предложением о развитии внешнеэкономической деятельности к ним обратились специалисты регионального Центра поддержки экспорта, к которым, в свою очередь, поступило обращение от компании из соседнего государства с просьбой подобрать им российского партнера.

Создание благоприятных условий развития предпринимательства, внешнеэкономической деятельности региональных производителей в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Увеличение объемов экспортируемой продукции местных предприятий — одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернатором совместно с жителями региона.

"Аналитки экспортного центра проконсультировали нас по мерам поддержки предпринимателей со стороны государства и самого центра, пригласили нас на семинар, где подробно рассказали, как мы можем взаимодействовать с другими странами. Мы сразу же решили воспользоваться этой возможностью. Нам помогли в оформлении первого экспортного контракта, все прошло очень легко, быстро. Я лично ездила к нашим зарубежным партнерам, мы уже осуществили первую поставку. Сейчас надеемся на плодотворное сотрудничество с ними и другими странами, — рассказала Анна Смирнова. — Для нас экспортная деятельность — новый этап. Это увеличение выручки и валового дохода, создание новых рабочих мест, развитие компании в целом".

Теперь "Миртолли" будет поставлять в Казахстан 5000 матрасов ежемесячно. Первые партии составят до тысячи единиц продукции, а в течение полугода партнеры должны выйти на плановый показатель. Сейчас на предприятии строят планы по сотрудничеству с Узбекистаном, Республикой Беларусь, а также Италией и странами Африки.

Производители Самарской области активно выходят на экспорт благодаря поддержке региона — для помощи предпринимателям в освоении внешних рынков работает Центр поддержки экспорта и постоянно расширяется действующая линейка инструментов поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Сегодня для них доступны обучающие мероприятия, подбор иностранных партнеров, участие в международных выставках, а также комплексные услуги для максимально быстрого результата в виде экспортного контракта.

Гид потребителя

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