Мехди Зеффан покинет "Крылья Советов"

"Крылья Советов" покинет алжирский защитник Мехди Зеффан, контракт которого истекает в конце 2021 года.

Игрок пришел в "Крылья" в январе 2020 года. Он провел 50 матчей и отметился пятью результативными передачами и стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России.