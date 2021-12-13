Мехди Зеффан покинет "Крылья Советов"

"Крылья Советов" покинет алжирский защитник Мехди Зеффан, контракт которого истекает в конце 2021 года.
Игрок пришел в "Крылья" в январе 2020 года. Он провел 50 матчей и отметился пятью результативными передачами и стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?