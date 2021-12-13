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Футбол Спорт

Мехди Зеффан покинет "Крылья Советов"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" покинет алжирский защитник Мехди Зеффан, контракт которого истекает в конце 2021 года.

Фото: kc-camapa.ru

Игрок пришел в "Крылья" в январе 2020 года. Он провел 50 матчей и отметился пятью результативными передачами и стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

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