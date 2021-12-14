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Здравоохранение Общество

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области снизилась на 17%

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На 13 декабря лабораторно подтверждены 694 случая новой коронавирусной инфекции: 634 — с клиническими проявлениями ОРВИ и пневмонии, 60 — без симптомов. Большинство случаев по-прежнему регистрируется в Самаре, в других муниципальных образованиях значительно меньше.

Суточный (0,37%) и средненедельный (0,39%) темп прироста характеризует наметившуюся тенденцию к некоторому снижению заболеваемости, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выше в 2 и более раза. За 49-ю неделю зарегистрировано 5172 случая, показатель на 100 тысяч населения составляет 162 — на 17% ниже по сравнению с неделей ранее.

Заболевших становится меньше во всех возрастных группах, вместе с тем наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в группах 65+, 30-49 лет, 50-64 года.

В разрезе профессиональных групп существенных изменений не произошло. В сравнении с пиковыми значениями, отмечавшимися до периода нерабочих дней, сильно уменьшились показатели по сфере общественного питания, среди офисных работников, образования, транспорта, торговли. Как и на прошлой неделе, наиболее высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения (564,43) относительно показателя по совокупному населению (162) — в сфере услуг.

Охват тестированием поддерживается на высоком уровне, и есть возможность его наращивания, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

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ужас

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