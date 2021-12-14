Заболеваемость коронавирусом в Самарской области снизилась на 17%

В понедельник, 13 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
На 13 декабря лабораторно подтверждены 694 случая новой коронавирусной инфекции: 634 — с клиническими проявлениями ОРВИ и пневмонии, 60 — без симптомов. Большинство случаев по-прежнему регистрируется в Самаре, в других муниципальных образованиях значительно меньше.
Суточный (0,37%) и средненедельный (0,39%) темп прироста характеризует наметившуюся тенденцию к некоторому снижению заболеваемости, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выше в 2 и более раза. За 49-ю неделю зарегистрировано 5172 случая, показатель на 100 тысяч населения составляет 162 — на 17% ниже по сравнению с неделей ранее.
Заболевших становится меньше во всех возрастных группах, вместе с тем наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в группах 65+, 30-49 лет, 50-64 года.
В разрезе профессиональных групп существенных изменений не произошло. В сравнении с пиковыми значениями, отмечавшимися до периода нерабочих дней, сильно уменьшились показатели по сфере общественного питания, среди офисных работников, образования, транспорта, торговли. Как и на прошлой неделе, наиболее высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения (564,43) относительно показателя по совокупному населению (162) — в сфере услуг.
Охват тестированием поддерживается на высоком уровне, и есть возможность его наращивания, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.